طقس اليوم في مرسى مطروح.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وانخفاض الرطوبة

يشهد طقس اليوم في مرسى مطروح، ارتفاعا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وكذلك في مختلف مدن ومناطق المحافظة «الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة وسيدي حنيش والنجيلة والمتاني وسيدي براني والسلوم»، وتستمر في الارتفاع التدريجي حتى يوم الأحد المقبل الذي يصل للذروة، مع انخفاض نسبة الرطوبة وهدوء الرياح، في أجواء ربيعية متميزة تعيشها مطروح خلال الأسبوع الجاري حتى الساحل الشمالي.

طقس مرسى مطروح اليوم الأربعاء

وتبلغ درجات الحرارة في طقس اليوم بمرسى مطروح الموافق 25 مايو 2022، العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، بينما تسجل نسبة الرطوبة 37%، وهو أقل معدل لها خلال شهر مايو، وتنخفض سرعة الرياح لتسجل 6 كم/ في الساعة، مع عدم وجود توقعات بسقوط الأمطار، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الحرارة ما بين درجة إلى درجتين حتى تصل لـ32 درجة يوم الأحد المقبل، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيا مرة أخرى لتعود لمعدلاتها الطبيعية.

طقس مطروح يسمح بالصيد

وأكد منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين في مرسى مطروح، أن طقس اليوم ممتاز والبحر عاد لطبيعته بعد نوة استمرت عدة أيام كان فيها البحر غير مستقر، وجرى السماح للصيادين باستخراج تصاريح سروح صيد في البحر، وخرجت المراكب على مستوى الموانئ البحرية الثلاثة للصيد، عبر ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء السلوم، ويتم السماح لهم بالصيد في البحر حتى منطقة السلوم على الحدود الليبية، كما جرى السماح لليخوت للخروج في رحلات النزهة على الشواطئ.