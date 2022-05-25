استشاري مناعة يوضح الفرق بين جدري القرود و«البقر» و«المائي»

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بهيئة المصل واللقاح، إن هناك فرق يجب توضيحه بين الجديري المائي، وجدري البقر وجدري القرود الظاهر حديثًا في الآونة الأخيرة، موضحًا أن فيروس الجديري المائي، لا يقع تحت طائلة الفيروسات الأكثر خطورة، وذلك لكثرة اللقاحات المضادة له، فالأطفال الذين تقع أعمارهم تحت 10 سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة به، ومن الممكن أن يصيب الكبار أيضًا، مؤكدًا أنه ضعيف للغاية ومن يُصاب به يكتسب حماية كافية ومناعة ضده.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن»، أن جدري البقر فيروس كان موجود منذ زمن بعيد ولكنه اختفى من العالم في الثمانينات وذلك بسبب كثرة اللقاحات التي صُنعت ضده، مؤكدًا أن الأبقار كانت هي السبب في انتشار هذا الفيروس حتى انتقل للإنسان ولكن مع الوقت اكتسب ضده مناعة كافية.

اختفاء جدري القرود قديمًا بفضل لقاحات جدري البقر

وتابع «الحداد»، أن في نفس الوقت الذي كان منتشرًا فيه جدري البقر، كان جدري القرود منتشرًا أيضًا، ولكنهما أختفيا سويًا وذلك بفضل اللقاحات التي كانت مصنعة لفيروس جدري الأبقار، ولكن عندما انتشر جدري القرود مجددًا في الآونة الأخيرة في وسط وغرب إفريقيا لا يوجد لقاح مُعدًا خصيصًا له.

أعراض الإصابة بجدري القرود

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، أن أعراض جدري القرود هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم وتكسير في العظام أي أشبه بأعراض نزلات البرد، ولكن يصحبها ظهور بثور كالطفح الجلدي معبأة بالمياه، لافتًا أن هناك القليل من الحالات من الممكن أن يتسبب لهم الفيروس في الوفاة، فهو يماثل في أعراضه جدري البقر الذي اختفى منذ قديم الزمان، منوهًا أن جدري البقر والقرود مختلفين تمامًا عن الجديري المائي العادي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية من قبل، أن جدري القرود لا ينتقل بسهولة بين البشر، وتتراوح فترة حضانة الفيروس من 6 إلى 16 يومًا وهناك حالات تتراوح مدة حضانتها للفيروس من 5 إلى 21 يومًا، فمراحل العدوى تنقسم إلى جزأين وهي فترة الغزو والأخرى فترة ظهور الطفح الجلدي.