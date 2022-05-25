مستشار الرئيس للصحة يكشف استعدادات مصر للتعامل مع إصابات جدري القرود

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مرض جدري القرود ليس بخطورة مرض الجدري، ولقاح مرض الجدري لم يعد موجودا منذ اختفاء المرض، وربما يوجد لدى بعض الدول التي قامت بتخزين اللقاح، لافتا إلي أن مصر ليست بعيدة عن العالم ولكن التدابير الصحية والوقائية مهمة في مثل هذه الأحيان.

الاستعدادات داخل المطارات والموانئ

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك استعدادات تم اتخاذها داخل المطارات والموانئ للتعامل مع القادمين من الخارج بحذر شديد، موضحا أن الطب البيطري على قائمة الاستعدادات لمواجهة مرض جدري القرود، ومؤكدا على أنه في حال ظهور أي إصابة في مصر سيتم التعامل معها بشكل فوري ويتم احتجازها داخل مستشفيات الحميات.

مستشفيات الحميات

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مستشفيات الحميات في مصر لديها خبرة على مدار سنوات طويلة للتعامل مع الأمراض والأوبئة، وأثبتت كفاءتها العالية من قبل الأطباء وأطقم التمريض، وأن الجميع لاحظ ذلك في جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلي أن عزل مرضى جدري القرود يكون في غضون ٢١ يوما.

وأكد «عوض» أنه حتي هذه اللحظة لم تسجل مصر أي حالة مصابة بمرض جدري القرود، مطالبا المواطنين بأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية، ومشيدا بدور الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات الصحية باحترافية عالية وأنها لا تبخل بأي شيء في سبيل صحة وسلامة المواطنين.

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الوقاية من مرض جدري القرود يتطلب اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كالمدوامة على غسل اليدين باستمرار فور التعامل مع الحيوانات وارتداء «الجوانتي» وطهي الأطعمة جيدا، خاصة اللحوم، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع أحد.

وعن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أوضح «عوض» أن الوضع يشهد حالة من الاستقرار من حيث أعداد الإصابات والوفياتن مع ارتفاع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل والتي تقلص عددها، مع عودة الحياة الطبيعية إلى كافة المستشفيات واستقبال كافة الحالات المرضية.