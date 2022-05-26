سعر الدولار اليوم الخميس 26-5-2022 في البنوك المصرية

حدثت البنوك المصرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح اليوم، حيث اختلف سعر العملة الأمريكية من بنك لآخر، وشهدت أسعار الأوراق النقدية وأبرزها الدولار، عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة.

وتقدم «الوطن» الأسعار في بنك قناة السويس وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، وعدد من البنوك الأخرى الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار في بنك قناة السويس 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 26 مايو.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، كما جاء سعر الدولار في بنك مصر بسعر 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف المتحد 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بداية معاملات اليوم نحو 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفق المكوقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر 19.75 جنيه للبيع مقابل 20.00 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد 19.72 جنيه للشراء مقابل 20.00 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.91جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء، اليوم الخميس 26 مايو.

وتوقع المحللون من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، تداول الدولار الأمريكي عند 96.06 بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية، على أن يتم التداول عند 97.33 في غضون 12 شهرًا.