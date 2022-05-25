سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-5-2022 في البنوك المصرية

تختلف أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وذلك وفق التحديث الصباحي للبنوك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، إذ يهتم قطاع كبير بمتابعة سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في عدد من البنوك مثل بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 25 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.45 جنيه للبيع و18.55 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.46 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.37 جنيه للشراء و18.44 للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.47 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.47 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 18.49 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 18.55 جنيه للبيع و18.45 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

يُشار إلى أنَّ مؤشر الدولار انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 102.6 أمس الاثنين، إذ أدى الارتفاع المريح للأسهم و الجهود التي قامت بها الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا إلى إبعاد المستثمرين عن عملة الدولار.

ومن المتوقع أنَّ يتداول الدولار الأمريكي عند 96.06 بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، بحسب محللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».