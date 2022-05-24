سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في البنوك المصرية

تزداد نسبة البحث بشكل يومي عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خاصة أن كثير من المستثمرين ورجال الأعمال ينتظرون نتائج قرار البنك المركزي بزيادة قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض على أسعار العملات.

وفي إطار استعراض أسعار العملات الأجنبية في البنوك، يعرض موقع بوابة «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية المعاملات اليومية في البنوك المصرية، والتي جاءت كالآتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية، سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر 18.35 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع، ووصل الدولار في البنك الأهلي لنحو 18.36 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بداية معاملات اليوم نحو 18.37 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع وفق تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغت العملة الأمريكية في المصرف المتحد 18.44 جنيه للبيع و18.34 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس 18.44 جنيه للبيع و18.34 جنيه للشراء، أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 18.38 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومع اقتراب موسم الحج يرتفع الطلب على العملة السعودية، خاصة للحجاج والمسافرين لبيت الله، مما يجعل عمليات البحث تزداد عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصري، وقد سجلت العملة العربية في البنك المركزي المصري سعر 4.89 جنيه للشراء مقابل 4.91 جنيه للبيع، في حين سجل السعر ببنك مصر نحو 4.89 جنيه للشراء مقابل 4.91 جنيه للبيع، وسجل سعره في المصرف المتحد 4.91 جنيه للبيع مقابل 4.72 للشراء، وذلك فق لآخر تعاملات البنوك اليوم.