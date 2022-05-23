انخفاض سعر الدولار وزيادة الطلب على الذهب عالميا.. ملاذ آمن للادخار

يواصل مؤشر الدولار الأمريكي السقوط الذي بدأه الأسبوع الماضي تزامنا مع تخلي سندات الخزانة الأمريكية عن مكاسبها الكبيرة خلال الأسبوع الماضي، وفي نفس الوقت زادت أهمية الذهب كملاذ آمن من مكاسبه خلال تعاملات اليوم الاثنين ليواصل مسيرة ارتفاعاته الأسبوعية التي بدأها الأسبوع الماضي بعد غياب طويل.

الدولار يهبط لأدنى مستوياته في 3 اسابيع

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع وتحديدا إلى مستويات 26 أبريل الماضي، مواصلًا الابتعاد عن قمته التاريخية منذ 20 عام عند مستويات 105 نقطة، كما انخفض مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين إلى مستويات قرب 102.1 نقطة بتراجع 1% والتي تعد الأدنى خلال شهر.

وخلال الأسبوع الماضي نزل مؤشر الدولار الرئيسي من مستويات 104.2 نقطة إلى مستويات 103.15 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع بالتزامن مع تخلي سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات.

وبينما ينخفض الدولار الآن ترتفع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال هذه اللحظات في حدود 0.042 نقطة وصولا إلى مستويات 2.828%.

ارتفاع العقود الفورية للمعدن الأصفر

كما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين بقيمة 20 دولارا بزيادة بلغت 1% وصولا إلى مستويات 1860 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي، وبلغت مكاسب الذهب الأسبوعية 1.8%، لتنهي أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية للمعدن الأصفر في أربع سنوات.

وقال إيثان هاريس، رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي لدى بنك «أوف أمريكا»، إن الاقتصاد الأمريكي لن يشهد إبطاء للتضخم بدون ركود خلال المرحلة الراهنة، إذ من المتوقع أن يكون هناك اقتصادا ضعيفا أو ركودا اقتصاديا.

وأدت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع الجاري إلى تزايد التوقعات حول رفع الفائدة الأمريكية بصورة حادة لمواجهة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعزز من المخاوف حيال حدوث ركود اقتصادي، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذات الآمنة.

وقال شياو فو، رئيس استراتيجية أسواق السلع لدى بنك «أوف تشاينا إنترناشونال»، إن مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي نمت خلال الفترة الأخيرة، كما تسببت تقلبات أسواق الأسهم في زيادة الإقبال على الذهب.