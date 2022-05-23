سعر الدولار اليوم الاثنين 23-5-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرين عن سعر الدولار مقابل الجنيه، في البنوك المصرية، لمعرفة تأثير ارتفاع الفائدة على أسعار العملات الأجنبية في بداية معاملات اليوم.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» للقراء الباحثين عن أسعار العملات الأجنبية في القنوات المصرفية الشرعية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية معاملات اليوم الاثنين 23 مايو 2022 في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي التي جاءت كالآتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، بينما 18.29 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بداية معاملات اليوم الاثنين 23 مايو، نحو 18.24 جنيه للشراء، ونحو 18.31 جنيه للبيع وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد، كما سجلت العملة الأمريكية في المصرف المتحد 18.21 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس 18.21 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء، أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

تأثير رفع الفائدة على سعر الدولار في البنوك

ووفق خبراء الاقتصاد فأن قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بزيادة سعر الفائدة 2%، على الإيداع والإقراض، سيكون له تأثير على أسعار العملات بشكل كبير، إذ سيشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في أذونات الدين التي يطرحها البنك المركزي كل فترة وأخرى.

وأضاف خبراء الاقتصاد أنَّه من الصعب توقع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة سيكون من الصعب، بسبب وجود عوامل يصعب التحكم فيها، منها الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على الاقتصاد.