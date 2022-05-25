الاتحاد الأوروبي يجمد 10 مليارات دولار لرجال أعمال روس.. بينها يخوت ونوادي

قالت الوكالة الألمانية للأنباء إن إجمالي الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس من قبل الاتحاد الأوروبي، بلغت حتى الآن ما يقرب من 10 مليارات يورور، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

مصادرة عقارات وأموال ويخوت روسية

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي حزم من العقوبات الاقتصادية والسياسية على عدد من الشخصيات الروسية وتحديداً رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن أهمها تجميد أموالهم والأصول التي يمتلكوها في دول الاتحاد الأوروبي وتراوحت ما بين عقارات ويخوت وأموال بنكية ووصلت إلى حد بيع نوادي رياضية كما حدث مع رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش الذي تم مصادرة يخوته وكذلك نادي تسيلشي الذي كان يمتلكه.

وأقرت دول الاتحاد الأوروبي 5 حزم من العقوبات الاقتصادية المتتالية على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وبدأت منذ 24 فبراير الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن ودخلت شهرها الرابع على التوالي، ومن المتوقع أن تتقدم المفوضية الأوروبية، بمشروع قرار اليوم، يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة، والذي يواجه صعوبات واعتراضات من قبل عدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي تري صعوبة قانونية في مصادرة بعض الأموال المجمدة والخاصة بالأفراد على عكس الأصول المجمدة التابعة للحكومة الروسية.

70 مليار دولار أصول روسية

وانتقد الجانب الروسي اقتراحات المفوضية الأوروبية ومطالبات بعض الدول الغربية، بتوجيه الأصول الروسية الحكومية المجمدة، لإعادة الإعمار في أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الأمر قد يزعزع من ثقة العالم في دول الاتحاد الأوروبي، وقُدرت الأصول الروسية في دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 70 مليار دولار.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، معلناً قيام بلادة ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.