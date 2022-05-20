الاتحاد الأوروبي: نخطط للتوصل لاتفاق للغاز مع مصر وإسرائيل قبل الصيف

في مسعى جديد لإنهاء الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، يخطط الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للغاز الطبيعي المسال مع مصر وإسرائيل قريبا، وذلك حسبما أكد جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وتحدث مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على مدونته، اليوم، الجمعة، عن جهود تنويع إمدادات الغاز، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية اتفقت مع الولايات المتحدة بالفعل على إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ولفت بوريل إلى أنه جار العمل أيضا مع كندا للحصول على إمدادات من الغاز المسال والهيدروجين، كما يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية ثلاثية مع كل من إسرائيل ومصر لتوريد الغاز الطبيعي المسال قبل فصل الصيف، حسب تأكيده.

الاتحاد الأوروبي يسعى لتكثيف التعاون مع الدول الإفريقية لاستبدال الغاز الروسي

وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق عن سعي الاتحاد الأوروبي لتكثيف التعاون مع الدول الإفريقية، ولاسيما في غرب القارة، لاستبدال واردات الغاز من روسيا، إضافة إلى جهود توقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل في هذا الشأن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت 24 فبراير الماضي، فيما تحاول دول بالاتحاد فرض حزمة سادسة من العقوبات تتضمن حظرا على النفط الروسي، وهو القرار الذي لا يحظى بتأييد جميع دول الاتحاد، وفي مقدمها المجر التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسي.

العقوبات على النفط الروسي ترفع الأسعار عالميا

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت بالفعل شراء النفط الروسي، وهو الأمر الذي ساهم في رفع سعر النفط عالميا، وحذرت روسيا من أن رفض النفط والغاز الروسي ستكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.