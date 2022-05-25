الدوما الروسي: موسكو ستسدد ديونها الخارجية بالروبل بسبب العقوبات

قال رئيس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، إنّ موسكو ستسدد ديونها الخارجية بالروبل بسبب العقوبات الأمريكية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

عقوبات أمريكية على إدارة بايدن

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخزانة، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستمنع الحكومة الروسية من سداد مدفوعات حاملي السندات من خلال البنوك الأمريكية اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، وتزيد هذه الخطوة احتمالات تخلف روسيا عن سداد ديونها المستحقة، كما تعد أحدث عقوبة تفرضها الولايات المتحدة على موسكو، ردًا على الحرب على أوكرانيا.

ومنحت إدارة بايدن منذ الغزو، استثناءً مهمًا للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، ما سمح لهذا البنك بمعالجة المدفوعات لحملة السندات من خلال البنوك الأمريكية والدولية، لكن هذا الاستثناء سيختفي في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي الأربعاء، وفقًا لنشرة صادرة عن وزارة الخزانة بعنوان «إشعار بشأن الرخصة العامة 9C للعقوبات الروسية على الأنشطة الخارجية الضارة».