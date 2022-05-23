حرب أمريكا والصين في تايوان.. تصريحات «بايدن» تشعل أزمة عالمية جديدة

في إطار الحديث عن حرب أمريكا والصين في تايوان، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنّ الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا للدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وذلك في بيان رئاسي قوي بشكل غير معتاد دعمًا للجزيرة التي تقتنع بكين بأنها خط أحمر وترفض محاولات دعمها من واشنطن.

حرب بين أمريكا والصين في تايوان!

وخلاله حديثه في اليوم الثاني من زيارته لليابان وعلى خلفية القلق المتزايد بشأن النشاط العسكري الصيني في المنطقة الذي قد يؤدي إلى حرب بين أمريكا والصين في تايوان، قال «بايدن» إن هناك مسؤولية على الولايات المتحدة لحماية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تعتبرها الصين مقاطعة منشقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية في إطار حديثها عن حرب أمريكا والصين في تايوان، قال «بايدن»، بعد أن أخبر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن واشنطن دعمت عضوية اليابان الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إصلاحه خطط طوكيو لتعزيز أمنها بمستويات قياسية من الإنفاق الدفاعي: «هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا».

والأمر الذي يُعزز احتمالية نشوب حرب أمريكا والصين في تايوان، تصريح الرئيس الأمريكي بأن أي محاولة من جانب الصين لاستخدام القوة ضد تايوان «لن تكون مناسبة.. وستؤدي إلى اضطراب المنطقة بأكملها وستكون عملاً آخر مشابهًا لما حدث في أوكرانيا».

حرب أمريكا والصين في تايوان.. هل تندلع؟

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين إن قضية تايوان «شأن داخلي محض للصين»، مضيفًا: «فيما يتعلق بالقضايا التي تمس المصالح الجوهرية للصين المتمثلة في السيادة ووحدة أراضي الصين، ليس لدى الصين مجال للتسوية أو التنازل».

وفي إطار الحديث عن حرب أمريكا والصين في تايوان قال «وانغ» إن الصين ستدافع دائمًا عن مصالحها بقوة تعداد سكانها البالغ 1.4 مليار نسمة، مضيفًا: «لا ينبغي لأحد أن يقلل من العزيمة الحازمة والإرادة القوية والقدرة القوية للشعب الصيني في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي».

ووفقًا لـ«مبدأ الصين الواحدة»، لبكين، أو «سياسة صين واحدة»، في واشنطن، تقر الولايات المتحدة بموقف بكين بأن هناك حكومة صينية واحدة فقط وليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تحافظ على اتصالات غير رسمية، بما في ذلك سفارة بحكم الأمر الواقع، وتزود تايوان بالمعدات العسكرية للدفاع عن النفس.

تصريحات بايدن تحرج مساعديه

في هذا السياق، قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم، إن تصريحات بايدن حول التحرك العسكري لحماية تايون حال الغزو الصيني أحرجت مساعديه، لأنه ليس من المعتاد أن يتم الحديث بهذه الصورة عن الوضع في تايوان.