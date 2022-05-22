بايدن يصل اليابان في زيارة رسمية عقب انتهاء جولته بكوريا الجنوبية

أفادت شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان في زيارة رسمية عقب أخرى في كوريا الجنوبية.

بايدن يلتقي وزير الخارجية الياباني والسفير الأمريكي

وبحسب قناة «NKH» التليفزيونية اليابانية، هبطت طائرة الرئيس الأمريكي في قاعدة يوكوتا العسكرية بمحافظة طوكيو، إذ التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى جانب السفير الأمريكي هناك.

وأضاف التليفزيون الرسمي الياباني، أنَّ الرئيس الأمريكي توجه بعد ذلك إلى فندق بالعاصمة اليابانية مقر إقامته هناك وذلك عبر نقله بمروحية عسكرية، استعدادا للقاء الإمبراطور الياباني ناروهيتو غدا الإثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة اليابانية إلى استضافة قمة زعماء مجموعة Quad أو مجموعة الحوار الأمني ​​الرباعي، التي تضم كل من أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان.

الرئيس الأمريكي يزور قاعدة أوسان الجوية الكورية الجنوبية

وفي قت سابق، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن كوريا الجنوبية التقى خلالها بالرئيس يون سيوك يول، في زيارة استمرت 3 أيام، أكدا خلالها على تحالفهما القوي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية بعد اتفاقهما على توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة.

وزار الرئيس الأمريكي مركز عمليات القوات الجوية في قاعدة أوسان الجوية، برفقة الرئيس الكوري الجنوبي، والذي يعد أول رئيس أو مسؤول أمريكي يزور ذلك المركز منذ أكثر من 13 عاما.

وفي السياق، أعرب الرئيس الأمريكي عن استعداد بلاده لمواجهة تهديدات بيونج يانج بتنفيذ تجربة نووية محتملة، مؤكدا أن واشنطن تستعد للرد على أي خطوات مشابهة لكوريا الشمالية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، إن أي لقاء مع رئيس كوريا الشمالية يعتمد على مدى جديته.

وفي سياق آخر، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بانتهاك القوانين الإنسانية والدولية خلال حربه في أوكرانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنَّ تلك الحرب ليست مسألة خاصة بأوروبا.