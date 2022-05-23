أول تعليق من تايوان على تصريحات «بايدن»..ملتزمون بعلاقة سلمية مع الصين

دخلت تايوان على خط التصريحات المتبادلة بين الصين وأمريكا، وقالت رئيس تايوان تساي إنج وين: «نرحب بكل الجهود للحفاظ على السلام مع الصين»، وفقا لما ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل.

وأضافت رئيس تايوان: «ملتزمون بعلاقة سلمية مع الصين ونقدر مخاوف واشنطن بشأن صراع محتمل في المنطقة».

وهدد الرئيس الأمريكى جو بايدن بالرد العسكري حال قررت الصين غزو تايوان.

مواجهة عالمية جديدة بين الصين وأوكرانيا

وبعد تصريحات بايدن ورد الصين عليها، أصبح العالم على أعتاب مواجهة جديدة، وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة سترد عسكريا إذا غزت الصين تايوان وأن «الصين تلعب بالنار بشأن تايوان»، مؤكدًا في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن أمريكا «ستساعد في الدفاع عن تايوان ضد أي غزو صيني».

وسارعت الصين بالرد على تهديدات «بايدن»، إذ دعت وزارة الخارجية الصينية الرئيس الأمريكي إلى عدم إساءة التقدير أو «التقليل من تصميم بكين الراسخ على حماية سيادتها وشؤونها»، مؤكدة أنَّ «بكين» لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها بما في ذلك ملف تايوان.

وحث المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين، الولايات المتحدة على تجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى التي تشجع الانفصال في جزيرة تايوان.

طوكيو وواشنطن ستراقبان أنشطة البحرية الصينية

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية في آسيا محكوم عليها بالفشل، منوها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشكيل تكتلات صغيرة باسم الحرية والانفتاح، مشيرا إلى أن هدفها هو احتواء الصين.

فيما أعلن رئيس الوزراء الياباني، أن طوكيو وواشنطن ستراقبان أنشطة البحرية الصينية مؤخرا، فضلا عن التحركات المرتبطة بالتدريبات المشتركة بين الصين وروسيا مؤكدا معارضة تغيير الوضع القائم بالقوة في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.