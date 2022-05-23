بايدن: نؤيد رغبة طوكيو في عضوية مجلس الأمن.. وهيروشيما تستضيف قمة السبع 2023

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأييد بلاده ضرورة إصلاح «مجلس الأمن الدولي»،ورغبة اليابان بأن تصبح عضوا دائما فيه، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قال في وقت سابق، في كلمة ترحيب قبل بداية محادثاته الموسعة مع بايدن، إنَّه يجب على البلدين قيادة العالم لتنفيذ مبدأ منطقة «المحيطين الهندي والهادئ» المفتوحة والحرة، وأعرب المسؤول الياباني عن أمله بأن تكون زيارة الرئيس الأمريكي، لـ طوكيو والقمة الثنائية بين البلدين ذات مغزى.

بايدن يعرب عن دعمه لاختيار «هيروشيما» لـاستضافة القمة

وقالت «إن أتش كيه» في نستختها باللغة الإنجليزية، إنَّ فوميو قرر عقد قمة مجموعة السبع، التي تضم بجانب الولايات المتحخدة واليابان كل من «كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-المملكة المتحدة»، في مدينة هيروشيما في عام 2023، موضحة أن رئيس الوزراء الياباني، أبلغ الرئيس الأمريكي بقراره في قمتهم في «طوكيو»، فيما أعرب بايدن عن دعمه لاختيار المكان.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، زيارة وفدا مشتركا من مختلف الهيئات الحكومية الأمريكية برئاسة، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، «دونالد لو»، قرجيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان في الفترة من 23 مايو الجاري إلى 27 من الشهر ذاته لتعزيز العلاقات مع المنطقة.

وأشار الصحفي ومقدم البرامج في شبكة «فوكس نيوز»الإخبارية الأمريكية، تاكر كارلسون، إلى أنَّ بلاده اتخذت خطوة أخرى نحو الاستبداد.

وجاءت تعليقاته ردًا على مبادرة «الحزب الديمقراطي» بشأن تمكين وكالات إنفاذ القانون من ملاحقة الإرهابيين الداخليين.

مقتل 500 مدني على الأقل جراء القصف الأوكراني في روبيجني

وفي سياق الحرب «الروسية الأوكرانية»، أعلنت منظمة «لن ننسى» في لوجانسك، إنه نتيجة للأعمال القتالية والقصف الكثيف من القوات الأوكرانية، قتل 500 مدني على الأقل بمدينة روبيجني في أبريل الماضي ومايو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال جيورجي مرادوف، نائب رئيس وزراء جمهورية «القرم»، ممثل الجمهورية الدائم لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن «بحر آزوف» أصبح بحرا مشتركا بين روسيا وجمهورية «دونيتسك» الشعبية.

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى إعلان النازي المعروف في الولايات المتحدة، كينت ماكليلان، حصوله على الجنسية الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أوضح الصحفي الألماني ماكسيميليان بوب، أنه يجب على حلف شمال الأطلسي «الناتو»المخاطرة بالدخول في نزاع مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بسبب عدم رغبته بالموافقة بدون شروط على انضمام السويد وفنلندا للتكتل العسكري، مضيفا في مقال نشر بصحيفة «دير شبيجل» الألمانية، أن يمكن الافتراض أن المسؤول التركي سيكون أكثر غطرسة في العلاقات مع الغرب في الأشهر المقبلة.

«الاتحاد الأوروبي» يعلن نفاد مخزونات عسكرية بسبب دعم أوكرانيا

من جهته، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن مخزونات عسكرية نفذت بسبب دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أهمية زيادة الإنفاق العسكري وزيادة القدرات الدفاعية الأوروبية

وأضاف بوريل، في تقرير نشره على موقع الاتحاد، أن الإنفاق الدفاعي لأعضاء «الأوروبي» بدأ في التراجع منذ بداية أزمة 2008، ووصل إلى الحد الأدنى في 2014 ووصل الآن فقط إلى مستوى ما قبل الأزمة.