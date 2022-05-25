مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. رفعوا الأعلام وأدوا طقوسا تلمودية

أقدم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في حماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنهم دخلوا على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسًا تلمودية.

دعوات للاعتكاف في الأقصى

وفي رد فعل من المقدسيين، انطلقت دعوات للاعتكاف في المسجد المبارك بدء من الجمعة المقبلة، ردًا على الدعوات التي تم توجيهها إلى المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد المبارك يوم 29 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي يوافق ما يُسمى بـ«يوم توحيد القدس» وهو ذكرى احتلال شرقي القدس عام 1967.

جماعات الهيكل

وكانت جماعات الهيكل المزعوم دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية أيضًا.

ويذكر أن المسجد المبارك يشهد اقتحامات بشكل يومي من قبل المستوطنين الإسرائيلي على مجموعات في فترتين، فترة صباحية وأخرى مسائية، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.