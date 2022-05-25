رئيس التحرير

محمود مسلم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. رفعوا الأعلام وأدوا طقوسا تلمودية

كتب:

محمد الليثي
10:51 ص | الأربعاء 25 مايو 2022
المسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى المبارك

أقدم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في حماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنهم دخلوا على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسًا تلمودية. 

دعوات للاعتكاف في الأقصى

وفي رد فعل من المقدسيين، انطلقت دعوات للاعتكاف في المسجد المبارك بدء من الجمعة المقبلة، ردًا على الدعوات التي تم توجيهها إلى المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد المبارك يوم 29 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي يوافق ما يُسمى بـ«يوم توحيد القدس» وهو ذكرى احتلال شرقي القدس عام 1967.

جماعات الهيكل

وكانت جماعات الهيكل المزعوم دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية أيضًا.

ويذكر أن المسجد المبارك يشهد اقتحامات بشكل يومي من قبل المستوطنين الإسرائيلي على مجموعات في فترتين، فترة صباحية وأخرى مسائية، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ المزيد:

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

قرار الاحتلال بالصلاة اليهودية في الأقصى يثير الغضب.. ومفتي القدس يرد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال

الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمتطرفين بأداء طقوس في الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011