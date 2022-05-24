عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، قبل قليل، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنّ عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذي اقتحموا المسجد، دخلوا على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، مشيرة إلى أنّهم نفذوا جولات استفزازية، كما أدوا طقوسًا تلمودية وعنصرية.

اعتكاف في المسجد الأقصى

وانطلقت، أمس، دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك بدءا من يوم الجمعة المقبل وذلك ردًا على دعوات المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام مكثف للمسجد في يوم يطلق عليه الإسرائيليون «يوم توحيد القدس».

و«يوم توحيد القدس»، هو اليوم الذي يحتفل فيه الإسرائيليون باحتلال باقي شرقي القدس عام 1967، ويصادف الأحد 29 من مايو الحالي.

دعوات جماعات الهيكل

وكالعادة، خرجت جماعات الهيكل المزعوم داعية إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالات بذكرى احتلال شرقي القدس، كما دعت إلى تأدية الطقوس التلمودية، ورفع الأعلام في باحات المسجد.

اقتحامات يومية

يُذكر أنّ المسجد الأقصى المبارك يتعرض يوميًا لاقتحامات من قبل عصابات من المستوطنين الإسرائيليين على شكل مجموعات عدا يومي الجمعة والسبت، وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية ومسائية في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لفرض التقسيم المكاني والزماني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتشهد أيام الأعياد والمناسبات الإسرائيلية تكثيفا من قبل المستوطنين للاقتحامات.