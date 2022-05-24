التعليم العالي: ربط الجامعات التكنولوجية بالمناطق الصناعية لخدمة الاستثمار

قال الدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم الفني، إنّ مؤسسات التعليم الفني تشهد نقلة نوعية في الفترة الحالية، موضحًا أن الوزارة لم يكن لديها جزء خاصا بالتعليم الفني حتى عام 2017، ولم يكن هذا المسار موجودا.

إنشاء الجامعات التكنولوجية

أضاف مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في عام 2017 جرى سن قانون لإنشاء الجامعات التكنولوجية، وبدأنا بـ3 جامعات، ونختار هذه الجامعات في المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة».

برامج كل جامعة ترتبط بالمنطقة الصناعية

أشار الحيوي، إلى أن البرامج الموجودة في كل جامعة، مرتبطة بالتخصصات الموجودة في المنطقة الصناعية، بالتالي نكون أحدثنا تقاربا بين الصناعة والأكاديميات في مكان واحد، حتى يرى المستثمر في المنطقة الصناعية، أن الجامعة تساعده بالطلاب.

زيادة البرامج التكنولوجية إلى 8

أوضح مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني: «بدأنا بـ4 برامج تكنولوجية، وتم زيادتها إلى 8 برامج، وهو ما يدل على أن الجامعات تستجيب لمطالب السوق، فقد بدأنا ببرامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج الـIt، وبرنامج الأجهزة التعويضية».