«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة مستمر.. وستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم أشبه كثيرا بدرجات حرارة الأمس، ولكن ارتفاع درجات الحرارة مستمر وستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة، موضحا «سيشهد اليوم زيادة لسطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وهو ما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، والطقس في فترة النهار سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على سواحلنا الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط».

الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد في فترات النهار، ومع سطوع أشعة الشمس، وخلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، والفارق بين العظمى والصغرى بدأ يقل ويصبح نحو 10 درجات.

الأجواء في فترة الليل ستكون لطيفة على أغلب المناطق

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ الأجواء في فترة الليل ستكون لطيفة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدلة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يشهد نشاطا للرياح ما بين 30 كم و35 كم في الساعة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء.