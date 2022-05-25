الأرصاد الجوية: لا يوجد أي تأثير على مصر من العاصفة الترابية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة الترابية التي تضرب عددا من الدول العربية لن تصل إلى مصر، لافتة إلى أن الكتل الهوائية التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الراهنة تختلف بشكل ما عن الكتل الهوائية بالدول العربية، «لا يوجد أي تأثير على مصر من تلك العاصفة».

غانم: الطقس في مصر يتأثر بالكتل الهوائية بدول جنوب أوروبا

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على الكويت والدول المجاورة لها جاءت إليهم من منطقة الشمال الغربي، بينما تتأثر مصر في كثير من الأحيان بالكتل الهوائية التي تأتي من دول في جنوب أوروبا.

وأوضحت أنه لا يوجد تأثير من الكتل الهوائية للدول العربية على مصر بشكل كبير، لافتة إلى أن سبب العاصفة الترابية الموجودة في عدد من الدول العربية حاليا هي كتل هوائية باردة تأثرت بكتل هوائية ساخنة سببت تفكك في الأتربة ونقص في معدلات سقوط الأمطار.

وأكدت أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا العام بدرجة واحدة مئوية، فيما سيرتفع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع: «درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية، وأجواء الحرارة في فترة النهار لطيفة وخلال فترات الليل، وهو ما سيكمل معانا ارتفاع في درجات الحرارة ولكن ستبقى أعلى من المعدلات».