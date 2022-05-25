ابدأ من جديد.. «تنمية المشروعات» يدرب سيدات غرب أسوان على الحرف اليدوية

أعرب السفير الإسبانى في القاهرة رامون خيل كاسارس، عن تقديره للتعاون المثمر بين بلاده والحكومة المصرية، في تنفيذ برامج تنموية متنوعة، خاصة في مجال تطوير قدرات ومهارات السيدات، بما يمكنهن من المشاركة بإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة.

اتفاقية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

أضاف السفير الإسبانى بالقاهرة، أنَّ الاتفاقية التي تنفذها الوكالة الأسبانية للتنمية، حاليا، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعد بداية لخطوات تعاون مقبلة بين الجانبين المصرى والإسباني.

جاء ذلك بمناسبة حضور السفير فعاليات ختام البرنامج التدريبي الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات لتنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل في قرية غرب أسوان، المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر»، الممول من الوكالة الأسبانية.

برنامج تدريبي مدته 25 يوما

رافق السفير في حضور ختام البرنامج التدريبي، محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وفينتورا رودريجيت مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وإبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بأسوان، وأحمد الكناني ممثلا عن القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز.

تم تنظيم البرنامج التدريبى، الذى بلغت مدته 25 يوما، بالتعاون بين الجهاز ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، وتم تسليم السيدات في ختام التدريب شهادات تقدير وعقد إشهار الجمعية الإنتاجية، التي تم تأسيسها تحت اسم «ابدأ من جديد»، لتضم جميع السيدات المشاركات في التدريب لمساعدتهن في تسويق منتجاتهن وزيادة قدرات مشروعاتهن الإنتاجية، بما يضمن لهم الاستمرار والتوسع، وشاركت السيدات، في معرض مصغر ضم نماذج من منتجاتهن المتنوعة، كما قاموا بتوضيح المراحل المختلفة لتصنيع هذه المنتجات.

التدريب في 6 محافظات

أوضح الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، أن هذا التدريب يأتي فى إطار محاور الاتفاقية الموقعة بين الجهاز والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، التي يتم تنفيذها بمحافظات «أسوان، الفيوم، الوادي الجديد، مطروح، شمال وجنوب سيناء»، وفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للجهاز للتوسع في تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر بشكل عام، والتي تساهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعى للمرأة بالمناطق الريفية بشكل خاص.

وأضاف «عباس»، أنَّ الجهاز يقدم أيضا، خدمات فنية متنوعة من خلال وحدة تطوير المشروعات المتنقلة للوصول للعملاء في القرى والمراكز الأكثر احتياجا، التي تصور منتجات المتدربات، وغيرهن من أصحاب الحرف اليدوية بشكل احترافي، وتقديم الإرشاد والتوجيه في مجال التسويق الإلكتروني، وكيفية تسعير المنتجات، وبناء العلامات التجارية، بهدف المساهمة في الترويج للتجمع الإنتاجي وتسويق المنتجات، مشيرا إلى التعاون الحالى بين الجهاز ومنصات التسويق الإلكتروني، مثل شركتى جوميا وأمازون، لمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.