392 ألف جنيه.. إيرادات ضعيفة لفيلم «فارس» في أسبوعه الأول بالسينمات

بداية ضعيفة شهدها فيلم «فارس» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، في دور العرض السينمائي، حيث لم يحقق الفيلم في أول أسبوع بالسينمات سوى 392 ألف جنيه، خاصة أن الفيلم يعتبر البطولة المطلقة السينمائية الأولى للفنان أحمد زاهر، وذلك منذ طرحه في 18 مايو الجاري، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وتدور أحداث فيلم «فارس» حول شاب يعيش في أحد المناطق الشعبية، ولكن الظروف تضعه في مواجهة نفوذ رجل الأعمال المتسلط رشيد السويفي، تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد زاهر، مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم حسين فهمي، إيمان العاصي، منة فضالي، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، بالإضافة إلى الممثلة اللبنانية باميلا الكيك.

البرمو الدعائي لفيلم «فارس»

وشارك الفنان أحمد زاهر في عدد من الأعمال السينمائية قبل أن يخوض البطولة السينمائية المنفردة في فيلم «فارس»، من بينها «فبراير الأسود» مع الفنان الراحل خالد صالح، «كلبي دليلي»، «برتيتا»، «محترم إلا ربع»، «كابتن هيما»، «كلم ماما»، «راندفو» و«بلية ودماغه العالية».

عرض فيلم «فارس» في 5 دول عربية.. وأحمد زاهر يحضر افتتاح الفيلم في السعودية

وتبدأ السينما في المملكة العربية السعودية عرض فيلم «فارس» على شاشتها، بداية من الغد تحت تصنيف «R 15»، أي لا يسمح بمشاهدة المحتوى لمن هم تحت 15 عاما، وذلك بالإضافة إلى عرضه في عدد من الدول العربية منها الإمارات، الكويت، عمان والبحرين، ومن المقرر أن يسافر الفنان أحمد زاهر إلى السعودية لحضور حفل افتتاح فيلم في مدينة جدة، وفقا لما أعلنه عنه في تصريحات سابقة لـ«الوطن».