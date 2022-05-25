كل ما تريد معرفته عن التقديم في معاهد معاوني الأمن 2022: الشروط والمواعيد

فتحت وزارة الداخلية يوم السبت الماضي باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 2022، بعد إعلانها في بيان رسمي لها عن قبول دفعة جديدة، لذا تستعرض «الوطن» في شكل السؤال والجواب كل ما يريد المواطنين معرفته عن التقديم في معاهد معاوني الأمن 2022، سواء الشروط، أو مواعيد التقديم والاختبارات أو الخطوات، أو رابط التقديم أو أماكن سحب الكراسات.

ما هي شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن؟

كشفت وزارة الداخلية عن الشروط التي يجب توافرها من أجل الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وهي كالتالي:

1- مصري الجنسية ومن أبوين مصريان الجنسية، ماعدا الحاصلين عليها عن طريق التجنس.

2- سن المتقدم لا يقل عن 19 عاماً ولا يزيد على 25 عاماً، وتحديداً في يوم فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن.

3- حصول المتقدم على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4- تمتع المتقدم بحسن السير والسمعة.

5- لم يسبق الحكم عليه سواء من خلال عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد الحرية في جريمة سواء مخلة بالأمانة أو الشرف، أو تفقد المتقدم الثقة والاعتبار.

6- لم يسبق المتقدم فصله من الخدمة الحكومية أو من عمله في قطاع الأعمال أو القطاع العام، سواء عن طريق قرار أو حكم تأديبي نهائي، في حالة لم يمض على صدوره 4 أعوام على الأقل.

7- استيفاء المتقدم لكل شروط اللياقة الصحية، واجتياز اختبارات السمات واللياقة البدنية.

8- طول المتقدم لا يقل عن 170 سم بالنسبة للذكور، و160 سم للإناث.

9- لا يكون المتقدم متزوج أو سبق له الزواج.

10- لا يكون المتقدم مجنداً في القوات المسلحة، أو ملحقاً في الخدمة بالشرطة، أو جهة من جهات الدولة الأخرى.

ما هي مزايا معهد معاوني الأمن؟

1- الدولة تتحمل الدولة كافة النفقات سواء التعليم، أو التدريب، أو الإعاشة، أو قيمة ملابس التدريب لجميع الطلبة في أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

2- يحصل الدارسين في المعهد على مكافأة شهرية على مدار فترة الدراسة.

3- الاستفادة من النظام العلاجي بشكل مجاني، حسب قواعد العلاج في هيئة الشرطة.

4- يحصل الأوائل المتفوقين على جوائز مادية ومعنوية.

5 - استفادة الدارسين في المعهد من الخدمات الاجتماعية لسواء للفرد وأسرته، بالإضافة إلى مختلف المميزات التي تتعلق بأفراد هيئة الشرطة.

كيف يمكن التقديم في معاهد معاوني الأمن 2022؟

يستطيع كل الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

يتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «خدمات معاوني الأمن» من خلال الضغط على هذا الرابط.

كما يتمّ سحب كراسات الالتحاق من داخل مقرات معاهد التدريب الشرطية التي تتبع قطاع التدريب.

ما هي أماكن سحب كراسات معهد معاوني الأمن؟

1- معهد معاوني الأمن في طره للمتقدمين من الذكور في المحافظات الآتية: القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية.

2- معهد معاوني الأمن في البحيرة وتحديداً في مدخل مدينة وادي النطرون للمتقدمين من الذكور من محافظات التالية: «الإسكندرية، والدقهلية، وبني سويف، والفيوم، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية، ومطروح، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة».

3- معهد تأهيل الأفراد في سوهاج، وتحديداً في حي الكوثر بمدينة سوهاج للمتقدمين من الذكور في المحافظات الآتية: «المنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد».

4 - للطالبات من مختلف المحافظات، يمكنهم التقديم في معهد معاوني الأمن في طرة.

ما هو موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2022؟

بدأ التقديم في معاهد معاوني الأمن رسمياً منذ يوم السبت الماضي الموافق 21 من شهر مايو الحالي، ومستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر يونيو المقبل.

ما هو موعد اختبارات معهد معاوني الأمن 2022؟

تبدأ الاختبارات بداية من يوم 28 من شهر يونيو المقبل، وذلك في المعاهد التدريبية التابعة لقطاع التدريب.