الداخلية تعلن بدء «ورشة الإنتربول» لمواجهة الأساليب المستجدة للإرهابيين

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل الإقليمية «الأساليب والاتجاهات المستجدة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب بالشرق الأوسط وأفريقيا، بأكاديمية الشرطة، بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وذلك حتى يوم 25 الجاري.

27 دولة تشارك في الورشة

وجاء ذلك بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ27 دولة فضلاً عن مصر، وهي «ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالي – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتي – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية».

6 منظمات مشاركة في ورشة العمل «الإنتربول»

ويشارك في الفعاليات خبراء من 6 منظمات دولية وإقليمية، وهي «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) – الاتحاد الأوروبي – مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذي لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل G5)».