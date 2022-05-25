«الداخلية» توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ42 مواطنا مصريا

أصدرَت وزارة الداخلية القرار رقم 942 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

السماح لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أخرى مع عدم الاحتفاظ بالمصرية

كما أصدَرت القرار رقم 943 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نصه كالتالي: