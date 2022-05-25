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«الداخلية» توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ42 مواطنا مصريا

كتب:

محمد مجدي
09:40 ص | الأربعاء 25 مايو 2022
وزير الداخلية

وزير الداخلية

أصدرَت وزارة الداخلية القرار رقم 942 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

السماح لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أخرى مع عدم الاحتفاظ بالمصرية

كما أصدَرت القرار رقم 943 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نصه كالتالي:

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.