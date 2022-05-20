أخبار حول العالم: انفجار مصفاة نفط بكوريا واتهامات لإيلون ماسك بالتحرش

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، جراء انفجار في مصفاة «أولسان» تديرها شركة تكرير النفط الكورية الجنوبية «إس أويل كورب» جنوب شرقي البلاد.

26 شخصًا يعملون في المصفاة

وكان 26 شخصًا يعملون في المصفاة بينهم 14 موظفًا في «إس أويل»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وشركة «إس-أويل» ثالث أكبر شركة تكرير لـ النفط في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

طاقة مصفاة «إس أويل» الانتاجية تبلغ 669 ألف برميل يوميًا

وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى شركة «أرامكو» السعودية هي المساهم الرئيسي في«إس أويل»، وتبلغ طاقتها الانتاجية 669 ألف برميل يوميًا.

وقالت السطات في كوريا الجنوبية، إنها تعتقد أن حادث الانفجار وقع أثناء معالجة النفط الخام وتحويله إلى بترول.

وفي 11 فبراير الماضي، وقع انفجاراً في مصنعاً للبتروكيماويات في مدينة «يوسو» الكورية الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 4 عمال وإصابة 4 آخرين.

اعتقال سيدة بسبب مسدس في حقيبة ابنها

وفي الولايات المتحدة، اعتقلت شرطة شيكاجو، سيدة تدعى «تاتانينا كيلي»، تبلغ 28 عاما، بتهمة تعريض طفل للخطر بعد أخرج مسدسا من حقيبته المدرسية في فصل الدراسة مما أدى إلى إصابة زميله «يبلغ من العمر 7 سنوات».

ومثلت كيلي، أمام المحكمة، أمس الأول الأربعاء لتواجه 3 تهم تتعلق بجنح تعريض الأطفال للخطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

الشرطة البريطانية تنهي تحقيق حفلات «داوننج ستريت»: إصدار 126 غرامة

من جانبها، أنهت الشرطة البريطانية، تحقيقها حول إقامة حفلات في مكتب رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون في «داوننج ستريت» خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة «كورونا»، مشيرة إلى إصدار 126 غرامة، ومن بين الذين غرموا، 53 رجلا و73 امرأة، فيما دعا حزب العمال إلى نشر التحقيق بالكامل.

اتهامات لإيلون ماسك بالتحرش

بدورها، دفعت شركة «سبيس إكس» للفضاء التي أسسها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لمضيفة طيران 250 ألف دولار لتسوية سوء سلوك جنسي ضد ماسك في عام 2018، وقالت صحيفة «بيزنس انسايدر» في تقرير، إن الحادث وقع خلال رحلة طيران إلى العاصمة البريطانية «لندن» في أواخر 2016، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

انتحار طفل في اليمن

وفي اليمن، أقدم طفل يدعى «مهند»، أمس الأول الأربعاء، على شنق نفسه في محله التجاري بمحافظة عمران الواقعة شمال العاصمة «صنعاء» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، دون الكشف عن ملابسات الحادثة.