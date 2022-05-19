الطاولة تنقلب على إيلون ماسك.. خسائر مالية كبيرة تلاحق مالك «تويتر»

تتوالى الصدمات على الملياردير إيلون ماسك يومًا تلو الآخر، خاصة بعد عقد صفقة الاستحواذ على شركة «تويتر»، إذ خسر بين عشية وضحاها ما يزيد عن 12.3 مليار دولار لتهبط ثروة مؤسس تسلا إلى مستويات الـ210 مليارات دولار، وفقد أكثر من 60 مليار منذ بداية العام.

وقال موقع investing إن أسهم شركة تسلا انخفضت أمس الأربعاء بعد استبعادها من مؤشر الاستدامة ستاندر أند بورز 500، وجاء ذلك بسبب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إذ انخفضت 7% ما يعادل 52 دولارًا نزولًا إلى مستويات دون الـ 710 دولارات.

وأضاف أنه خلال تعاملات ما قبل التداول اليوم الخميس هبطت أسهم تسلا بأكثر من 2% ما يعادل 16 دولار نزولا إلى مستويات دون الـ 700 دولار للسهم بينما هوت قيمتها السوقية إلى 735 مليار دولار.

انخفاض أسهم تسلا 40%

ومنذ بداية العام الجاري 2022 انخفضت أسهم عملاق السيارات الكهربائية، بأكثر من 40% من مستويات قرب الـ 1100 دولار للسهم، وأشارت الشركة المنظمة لمؤشرات «ستاندرد آند بورز» إلى أن مجموع نقاط شركة تسلا استقر على مدار العام الماضي، إلا أنها تراجعت في المراتب مقابل تحسن نظرائها من الشركات العالمية.

وفي المقابل من الأنباء السيئة لماسك وتسلا وقعت شركة لوسيد موتورز الأمريكية للسيارات الكهربائية، والمملوكة جزئيًا لصندوق الاستثمارات العامة عقد بدء إنشاء مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تمويلات وحوافز بـ3.4 مليار دولار أمريكي

وتوقعت «لوسيد» أن توفر هذه الاتفاقيات تمويلات وحوافز «لوسيد» تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.4 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الـ15 القادمة بهدف بناء وتشغيل منشأة تصنيع متطورة في المملكة للمركبات الكهربائية.

وتتوقع الشركة البدء ببناء المنشأة الجديدة قريبًا، على أن تصل القدرة الإنتاجية القصوى إلى 155,000 مركبة سنويًا.