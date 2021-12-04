رصف محاور مرورية في بولاق والعمرانية والعياط والبدرشين بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالأحياء والمراكز والمدن، لتسهيل الحركه المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها اليوم، متابعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لخطط الرصف الجارية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومراكز البدرشين والعياط، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

رصف شارع الأهرام بمنزل كوبري الجيزة المعدني

وقالت محافظة الجيزة، في البيان، إن محافظ الجيزة تابع تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة لشارع مراد في الاتجاه المؤدي إلى ميدان الجيزة، بالتوازي مع بدء الرصف بالاتجاه الآخر للطريق، إضافة إلى تنفيذ أعمال رصف شارع الأهرام بمنزل كوبري الجيزة المعدني واتجاه كوبري عباس.

وأشارت محافظة الجيزة إلى استكمال حي بولاق الدكرور، برئاسة المهندس عبدالله نور، أعمال رصف شارع ترعة عبدالعال 2 في المسافة بين ترعة عبدالعال 1 مروراً بشارع العشرين حتى شارع السنترال، لافتا إلى قيام أجهزة الحي بفرد طبقة الأسفلت الثانية بشارع ترعة الزمر للجزء من شارع السلام حتى مسجد الحسينية بحي العمرانية.

بدء توسعة شارع عباس عناني بالبدرشين

وأكدت المحافظة البدء في أعمال توسعة شارع عباس عنانى بالبدرشين، استعداداً لرصفه، إلى جانب استكمال أعمال التسوية بشارع النيل السعيد في إطار التجهيزات الجارية للبدء في رصف الطريق وذلك بمركز ومدينة البدرشين.

استكمال أعمال الرصف والتطوير بالعياط

وأشارت المحافظة إلى استكمال أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة العياط، وذلك بشارعي «الثورة» و«طراد النيل»، في إطار رفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور التي رُصد حاجتها للتطوير في نطاق المركز.