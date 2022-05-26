سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-5-2022 في البنوك المصرية

يحرص قطاع كبير من المواطنين على البحث يوميا عن سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية، خاصة العازمين على أداء فريضة الحج هذا العام، مع اقترب موعد الحج، ورغبتهم في الحصول على العملة السعودية قبل السفر لأداء المناسك المقدسة.

وتقدم بوابة «الوطن» خدمة يومية ومستمرة لقرائها ومتابعيها بنشر كل ما يخص عمليات البحث، لذا نوضح من خلال هذه السطور، سعر الريال السعودي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في مصر اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل اليوم الخميس سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، فيما وصل سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، وفق الموقع الرسمي، اليوم الخميس لنحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء، فى حين سجل سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول نحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.89 جنيه للشراء، وذلك بحسب بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

وسجل اليوم سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري سعر 4.92 جنيه للشراء مقابل 4.94 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك الاسكندرية اليوم الخميس 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، وذلك وفقا لبداية تعاملات البنوك اليوم.