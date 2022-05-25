تقليص مشاهد آمبر هيرد في فيلم «Aquaman2».. «كيمياء موموا» السبب

كشف والتر هامادا رئيس وحدة أفلام «DC» في شركة «وارنر برذرز»، أنَّ تقليص دور الممثلة آمبر هيرد في الجزء الثاني من فيلم «Aquaman»، بسبب افتقارها إلى الكيمياء مع بطل الفيلم النجم جيسون موموا، إذ أنهم فكروا في استبدالها، وجاء ذلك خلال شهادته في محاكمة الممثلة الأمريكية في الدعوى التي رفعها زوجها السابق جوني ديب يتهمها بالتشهير ويطالب بتعويض 50 مليون دولار.

بالرغم أنَّ آمبر هيرد تشارك في الجزء الثاني من الفيلم، لكن محاميها جادلوا بأنَّها فقدت دورها تقريبًا، ولا يمكنها إعادة التفاوض للحصول على المزيد من المال بسبب ردّ الفعل العنيف على مزاعم العنف المنزلي التي أطلقتها ضد زوجها السابق جوني ديب، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

رئيس وحدة أفلام «DC» في «وارنر برذرز» يكشف سبب تقليص دور آمبر هيرد

كان «هامادا» هو الشاهد الذي استدعاه ديب عندما بدأوا في دحض دعوى هيرد المضادة في المحكمة في فيرفاكس بولاية فرجينيا، وشهد بأن مزاعم الإساءة لم تلعب أي دور في اختيار القرارات لفيلم «Aquaman 2»، ومع ذلك، قال إنَّ الاستوديو قد تأخر في تحديد خياره لعدة أسابيع لأنه يفكر فيما إذا كان سيعيد صياغة دور «ميرا»، التي تقوم بدورها آمبر هيرد، والتي جمعها مشاهد عديدة مع «موموا» في الجزء الأول.

وأوضح رئيس وحدة أفلام «DC»، أن السبب في تقليص دورها هو عدم وجود كيمياء واضحة بينها وبين بطل الفيلم، قائلا: «لم يكن لديهما الكثير من الكيمياء معًا، على نحو قريب تمكّنوا من جعل هذه العلاقة واضحة في الفيلم الأول، ولكن كان هناك قلق من أن الأمر استغرق الكثير من الجهد للوصول إلى تلك النتيجة».

آمبر هيرد حصلت على 2 مليون دولار عن دورها في «Aquaman 2»

تقاضت الممثلة الأمريكية مليون دولار مقابل دورها في الجزء الأول، بينما حصلت على 2 مليون مقابل الجزء الثاني، وكانت تلك المبالغ ضمن عقدها الأصلي، لكن وكيل «هيرد» شهد بأنّه كان يجب أن تكون قادرة على إعادة التفاوض للحصول على المزيد من المال بسبب النجاح العالمي للفيلم الأول، ومع ذلك، شهد «هامادا» أنه تحت قيادته في شركة «DC Films»، حرص على عدم إعادة التفاوض تلقائيًا حول الأجور في الأجزاء الثانية للأفلام والالتزام بالعقود المبرمة.