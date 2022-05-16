تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد.. ساحة المحكمة تجمع النجم العالمي بمحبيه

يبحث الجمهور عن تطورات قضية النجم الأمريكي جوني ديب وزجته السابقة آمبر هيرد، حيث لا زالت الحرب قائمة في ساحات المحاكم بينهما، بسبب الدعوى التي أقامها «ديب» ضد «هيرد» واتهمها فيها بالتشهير، ويطالب بتعويض 50 مليون دولار، وفي المقابل رفعت قضية تعارض الدعوى بتعويض يصل إلى 100 مليون دولار.

ساحات المحاكم تتحول إلى لتجمع محبي جوني ديب

وتحولت ساحات القضاء إلى مكان لقاء بين جوني ديب ومعجبيه، الذين قرروا الذهاب إلى ساحات المحكمة في مواعيد الجلسات المحددة، لرؤية نجمهم المفضل عن قرب أثناء المحاكمة، مقابل مبالغ مالية كبيرة يدفعونها من أجل الدخول إلى الجلسة.

وفي كل مرة كان يذهب جوني ديب إلى المحكمة، كان يشهد أنّه سيرد كل شيء كانت تسيء إليه فيه طليقته جسديا ولفظيا، واستمع المحلفون إلى تسجيلات صوتية للمناقشات بين الزوجين، وكانت «هيرد» تنظر بصمت أو تدخل في مرحلة بكاء شديدة.

جوني ديب يذهب إلى ساحة المحكمة اليوم

ومن المقرر أن تعود آمبر هيرد لساحة الشهود اليوم الإثنين، حيث ينهي محاموها استجوابهم المباشر، إضافة إلى الفريق القانوني للنجم جوني ديب، وهذا التحرك القضائي ليس الأول في قضية انفصال جوني ديب وأمبر هيرد في عام 2016.

وفي آخر ظهور له، صرح جوني ديب خلال جلسة المحاكمة عن واقعة قيام هيرد بقضاء حاجتها في فراش الزوجية بعد خلاف وقع بينهما، وهو ما شهد به سائق جوني ديب الخاص الذي استدعاه ليشهد على ذلك الأمر.