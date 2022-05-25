«دور الحاضنات التكنولوجية لمساندة رواد الأعمال».. ورشة عمل بجامعة سوهاج

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة سوهاج «التايكو»، المكون الرابع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار، ورشة عمل بعنوان «دور الحاضنات التكنولوجية لمساندة رواد الأعمال»، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك «أونلاين» عن طريق برنامج zoom، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة.

طرق احتضان المشاريع الناشئة

وقال رئيس الجامعة، إن الهدف من ورشة العمل تعريف الطلاب بكيفية تنفيذ مشروع ريادي وتحويله إلى شركة ناشئة، والعمل على تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل المُرشحين المُحتملين للاحتضان، ونشر برنامج حاضنات متكامل، إلى جانب تطوير شبكة محلية وإقليمية ودولية من شركاء الأعمال والجهات التابعة لدعم برنامج الحاضنات.

وأضاف الدكتور معتز حسن عطا، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة سوهاج، أن الورشة تضمنت التعريف بريادة الأعمال، وكيفية طرق الاحتضان للمشاريع الناشئة، وطرق التحويل إلى مشروع صغير، بالإضافة إلى معرفة العقبات التي تواجه رائد الأعمال عند تنفيذ أي مشروع في أحد المناطق الصناعية، وكيفية تذليل تلك العقبات، إلى جانب التعريف بالثورة الصناعية الرابعة والروابط التي تربطها برائد الأعمال.

الحاضنات التكنولوجية تعزز التنمية الاقتصادية

وأكد الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة مسار بجامعة سوهاج، والمحاضر بورشة العمل، على أن الحاضنات التكنولوجية تعد أداة تحفيز إستراتيجية تقوم بتعزيز التنمية الاقتصادية، وتُسهم في تغيير العالم من حولنا، موضحا مزايا الحاضنات التكنولوجية لخلق المزيد من فرص العمل وتسخير التكنولوجيا في رفع وتحسين مستوى المعيشة كونها آلية للمشاريع الجديدة والمشتركة وريادة الأعمال التكنولوجية.