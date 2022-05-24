اجتماع موسع لرئيس جامعة سوهاج وفريق عمل التأهيل الوظيفي

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، مع فريق عمل وحدة التأهيل الوظيفي والخدمات الطلابية، ومجموعة من الطلاب ممثلي الأسر والأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت، المدير التنفيذي للمعلومات ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والمهندسة نهال مغربي، مدير الوحدة، والمهندس عمرو المساوي، مسؤول الدعم الفني بالوحدة، وذلك بهدف التعرف على البرامج المختلفة والمسابقات التي شاركت بها كل أسرة، للوقوف على العقبات والتحديات التي تواجههم.

«عبد الخالق»: تذليل الصعاب وتقديم كافة الخدمات

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج ان هذا الاجتماع جاء لاتخاذ خطوات عملية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الدكتورة هبة صالح، مدير معهد تكنولوجيا الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أثناء زيارتها لمقر مركز الإبداع الرقمي بالجامعة، أواخر شهر مارس الماضي، حيث تحرص الجامعة على تذليل كافة الصعاب وتقديم كافة الخدمات والأدوات والوسائل التي تساعد طلابها على الإبداع والاستمرار بكفاءة، مؤكداً على ضرورة تفعيل المشاركات والعمل على رفع مستوى الطلاب، من خلال التعرف على الاحتياجات التدريبية المختلفة، وربطها بمتطلبات سوق العمل، للإعداد للتأهيل الوظيفي، وتطوير البرامج التدريبية باستمرار.

دعم الأنشطة الطلابية بالبرامج والأدوات المساعدة

وذكر الدكتور محمد حشمت، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة سوهاج، أن المركز يقوم بكافة وسائل الدعم للأنشطة الطلابية من معامل وخدمات وبرامج وأدوات، لدعمهم وتعزيز مشاركاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأضاف أنه يلزم رفع كافة الخدمات بالجامعة على الموقع الإلكتروني، نظراً لأهمية دور التحول الرقمي بالجامعة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة نهال مغرب أنه تم خلال الاجتماع عرض إنجازات وحدة التأهيل الوظيفي، وعرض المنصة والموقع الرسمي الخاص بها، والتعرف على مجموعة من الأسر والأنشطة الطلابية، وعرض إنجازاتهم داخل الجامعة والمجتمع السوهاجي، والمسابقات التي شاركوا بها على مستوى الجمهورية، والتي تم تصعيدهم باسم جامعة سوهاج وتصدروا فيها المراكز الأولى.