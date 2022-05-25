الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ61 ألف مواطن خلال 15 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ60 ألفا و955 مواطنا، من خلال 54 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من الشهر الحالي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

9 آلاف جراحة و12 ألف ندوة تثقيفية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم إجراء 8 آلاف و770 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 11 ألفا و882 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 692 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

المستهدفون بالقوافل الطبية

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنّ القوافل تهدف للتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2962 مواطنا بمحافظة أسوان، و3 آلاف و781 مواطنًا بأسيوط، و820 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و1078 مواطنا بالأقصر، و530 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و85 مواطنا بالبحيرة، و2808 مواطنا بالجيزة، و2696 مواطنا بالدقهلية، و987 مواطنا بالسويس، و2124 مواطنًا بالشرقية، و3 آلاف و394 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الصادق، أنّه جرى تقديم الخدمة أيضا لـ5 آلاف و188 مواطنًا بالقاهرة، و3 آلاف و978 مواطنًا بالقليوبية، و2188 مواطنا بالمنوفية، و3 آلاف و355 مواطنًا بالمنيا، و2286 مواطنا بالوادي الجديد، و4 آلاف و33 مواطنا ببني سويف، و424 مواطنا بجنوب سيناء، و1628 مواطنًا بسوهاج، و4 آلاف و373 مواطنا بكفر الشيخ، و702 مواطنا بمطروح، و939 مواطنا بقنا، و3 آلاف و243 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و353 مواطنا بدمياط.