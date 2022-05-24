جدري القرود يصل الإمارات.. و«الصحة العالمية»: توقعات بارتفاع الإصابات في العالم

يواصل فيروس جدري القرود انتشاره عالميا، وأصبحت الإمارات أحدث دولة تسجل إصابات بالمرض، وأبلغت ما يقرب من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود عن تفشي المرض الفيروسي، مع وجود أكثر من 100 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها في أوروبا.

وجرى تسجيل أول إصابة بجدري القرود في الإمارات لسيدة تبلغ من العمر 29 عاما، زائرة للدولة من غرب إفريقيا، وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالة تتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.

وأضافت السلطات الإماراتية أنها تكثف الجهود لاحتواء انتشار جدري القرود في الإمارات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن احتواء جدري القرود في بلدان خارج إفريقيا، حيث لا يتم اكتشاف الفيروس عادة.

تأكيد إصابة أكثر من 100 حالة إصابة بجدري القرود

وجرى تأكيد أكثر من 100 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبب طفحا جلديا وحمى في أوروبا والأمريكتين وأستراليا، وفقا لشبكة بي بي سي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع، لكن الخبراء يقولون إن الخطر العام على عموم السكان منخفض للغاية وينتشر الفيروس أكثر في الأجزاء النائية من وسط وغرب إفريقيا.

وقالت ماريا فان كيركوف، قائدة الأمراض المستجدة في منظمة الصحة العالمية، «هذا وضع يمكن احتواؤه».

وأضافت: «نريد وقف انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، ويمكننا أن نفعل ذلك في البلدان غير الموبوءة».

وجرى اكتشاف الفيروس الآن في 16 دولة خارج إفريقيا وعلى الرغم من كونه أكبر انتشارا خارج إفريقيا منذ 50 عامًا، إلا أن جدري القردة لا ينتشر بسهولة بين الناس، ويقول الخبراء إن التهديد لا يمكن مقارنته بجائحة فيروس كورونا.

وقالت السيدة فان كيركوف: «يحدث انتقال العدوى بالفعل من ملامسة الجلد إلى الجلد، ومعظم الأشخاص الذين تم التعرف عليهم مصابون بمرض خفيف».

الصحة العالمية: نريد وقف انتقال العدوى من شخص لآخر

وأضاف مسؤول آخر في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل على تحور فيروس جدري القرود بعد تكهنات سابقة بشأن سبب التفشي الحالي.

قال روزاموند لويس، رئيس أمانة مكافحة الجدري بمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات في هذه المجموعة «تميل إلى عدم التحور وتميل إلى الاستقرار إلى حد ما».