وزيرة الصحة الفرنسية: ارتفاع إصابات «جدري القرود» إلى 5 حالات مؤكدة

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة بجدري القردة في فرنسا إلى 5 حالات مؤكدة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

أول دولة خليجية تسجل إصابة بجدري القرود

ويشار إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة، أول دولة خليجية تسجل حالة إصابة بفيروس جدري القرود، كما أبلغت جمهورية التشيك وسلوفينيا عن أولى حالات الإصابة أمس الثلاثاء، لتنضما إلى 18 دولة أخرى للكشف عن الفيروس خارج قاعدتها المعتادة في إفريقيا، وتقول السلطات إنها على استعداد تام للتعامل مع أي تفش للمرض ، مضيفة أن بروتوكولات المراقبة المبكرة لاكتشاف المرض قائمة وموجودة.

انخفاض الخطر العام

ومن المتوقع أن تستمر زيادة الإصابات، لكن الخبراء يقولون إن الخطر العام على عامة السكان لا يزال منخفضًا رغم تفشي الفيروس في أوروبا وأستراليا وأمريكا، وغالبًا ما تشمل الأعراض الحمى والطفح الجلدي، لكن العدوى عادة ما تكون خفيفة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يمكن احتواء الفيروس من خلال الاستجابة الصحيحة في بلدان خارج إفريقيا حيث لا يتم اكتشافه عادة، وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطر المعدية، سيلفي برياند، في مؤتمر أمس الثلاثاء: «نشجعكم جميعًا على زيادة مراقبة جدري القردة لمعرفة مكان مستويات انتقاله وفهم إلى أين يتجه»، وأضافت أن حالات تفشي المرض قد لا تكون طبيعية لكنها تظل قابلة للاحتواء.

ويشار إلى تسجيل 237 حالة إصابة مؤكدة ومشتبه بها لمرض جدري القردة، وأعلنت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن خطط لاحتواء الفيروس، وتقول ألمانيا إنها طلبت ما يصل إلى 40.000 جرعة من لقاح Imvanex - المستخدم لعلاج الجدري، ولكنه فعال أيضًا ضد جدري القرود ليكون جاهزًا حال تفاقم الوضع.

من جهتهم قال مسؤولو الصحة الألمان إن أي شخص تم تطعيمه بالفعل بلقاح الجدري منذ سنوات كجزء من محاولة عالمية للقضاء على المرض يجب أن تكون لديه مناعة لكنهم أضافوا أن العلاج الأقدم له آثار جانبية أكثر لذا فهو غير مناسب لمكافحة جدري القرود اليوم.