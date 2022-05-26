​يتساءل الكثيرون من مستحقي المعاش عن المستندات المطلوبة لصرف منحة القطع حال زوال عجز ابن صاحب المعاش أو أخيه، وهو ما أوضحته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة قطع معاش الابن أو الأخ المستفيد من معاش المتوفى، لسبب غير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، فإنه يجرى صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.​

منحة قطع المعاش لا تستحق إلا لمرة واحدة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن «قطع المعاش» لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، كما أنها لا تصرف بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، لافتة إلى أنها القطع تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

المستندات المطلوبة لصرف منحة القطع

ولفتت التامينات الاجتماعية إلى أن المستندات المطلوبة لصرف منحة القطع بسبب زوال حالة العجز للابن أو الأخ، هي:

- تقديم قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز .

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق، على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز.

شروط استحقاق منحة قطع المعاش

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، عدة شروط لصرف منحة القطع التي تصرف في التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة، أو انتهاء حالة العجز للابن أو الأخ ، لافتة إلى أن شروط الصرف تتمثل فيما يلي:

- أن يكون المستفيد من منحة القطع مستحق في المعاش.

- ألا يكون قد صرف منحة قطع المعاش من قبل.

- يشترط ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.