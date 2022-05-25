ما بين جمال العدل وأحمد كمال.. ما هي حقيقة اعتزال عبلة كامل الفن؟

يبحث الجمهور عبر محركات البحث عبر الإنترنت عن حقيقة اعتزال عبلة كامل الفن، وذلك بعد التصريحات الأخيرة للمنتج جمال العدل، والتي قال فيها إن الفنانة عبلة كامل لن تعود إلى التمثيل مرة أخرى، وهو ما سبب حالة من الحزن لدى جمهور الفنانة الكبيرة الذى كان ينتظر رؤيتها على الشاشة في أقرب وقت.

ومن جانبه خرج الفنان أحمد كمال، ليوضح حقيقة اعتزال عبلة كامل الفن في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدًا أنها لم تقرر الاعتزال نهائيًا، وأن ابتعادها حاليًا بسبب الظروف الخاصة بجائحة كورونا، وعودتها ستكون في الوقت الذي تراه مناسبًا بالنسبة لها.

أحمد كمال يوضح حقيقة اعتزال عبلة كامل الفن: ستعود في الوقت المناسب لها

وما بين تصريحات جمال العدل وأحمد كمال، يبحث الجمهور عن حقيقة اعتزال عبلة كامل الفن، التي يستمر ابتعادها عن الشاشة لمدة جاوزت الـ4 سنوات منذ آخر أعمالها في الجزء الخامس من «سلسال الدم» في 2018، وخلال تلك السنوات يعيد الجمهور نشر مقاطع من اللقاءات التلفزيونية النادرة التي ظهرت بها أو مشاهد من أعمالها الدرامية والسينمائية البارزة، معبرين عن شوقهم للفنانة التي لن تتكرر على مدار تاريخ الفن المصري.

«سلسال الدم» آخر أعمال عبلة كامل على الشاشة

نجحت عبلة كامل بطبيعتها وبساطتها وبموهبتها المتفردة في أن تخطف الجمهور منذ ظهورها الأول على الشاشة، فكانت شخصية «عفاف» في الجزء الثاني من مسلسل «الشهد والدموع» للمخرج إسماعيل عبدالحافظ، هي بطاقة التعارف الأولى بينها وبين الجمهور في عام 1985، وهو نفس عام البداية الذي شهد مشاركتها في مجموعة من الأفلام كان أبرزها «الوداع يا بونابرت» للمخرج الكبير يوسف شاهين.

وفي الفترة من 1985 إلى 2018، قدمت «عبلة» مجموعة كبيرة من الأعمال التي جاوز عددها الـ 100 ما بين الدراما التلفزيونية، والسينما حتى المسرح، تعاونت فيها مع أبرز الصناع ووقفت أمام كبار النجوم.