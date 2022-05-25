«هيئة الدواء» تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج «الجيوب الأنفية»

حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل القائم حول استخدامات المضادات الحيوية، وقالت هيئة الدواء في منشور توعوي لها قامت بتعمميه، إن المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

لا تستخدم لعلاج اتهابات الجيوب الأنفية

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقة الاستخدام، مشيرة إلى أنه في أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي.

وحذرت هيئة الدواء من استخدام المضادات الحيوية من خلال وصفه لشخص غير متخصص كان قد استخدم المضاد الحيوي سابقا، كما شددت على ضرورة عدم شراء مضاد حيوي من الصيدلية دون وصفه من طبيب، أو مطالبة الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.

وتابعت هيئة الدواء أنه في حال وصف الطبيب لأي مضاد حيوي، لابد من الرجوع إلى الصيدلي والسؤال عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.

التواصل مع هيئة الدواء المصرية

وطالبت هيئة الدواء المصرية من المواطنين ضرورة التواصل المباشر مع الهيئة من خلال منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الخط الساخن لها في خدمة «اسال طبيبك»، وقالت الهيئة إن الردود على كافة التساؤلات والاستفسارات من المواطنين تكون موثقة من مصادرها الرسمية».

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدرت تحذيرا من استخدام المضادات الحيوية، وقالت إن المضادات الحيوية ستكون الجائحة القادمة بعد جائحة فيروس كورونا بسبب الاستخدام غير الأمثل من المواطنين والتعامل معاها بعشوائية، وهو الأمر الذي أظهرته جائحة فيروس كورونا المستجد، وطالبت المواطنين بالرجوع إلى الطبيب لتحديد الوصفة الطبية الخاصة بكل حالة على حدة والجرعات المناسبة للحالة المرضية.