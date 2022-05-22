هيئة الدواء: بدء المرحلة الثانية من مبادرة الرعاية الصيدلية فى مصر

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية "معًا نحو دواء آمن" للصيدليات العامة، والتي انطلقت مرحلتها الأولى نهاية ديسمبر 2021 وتستمر لمدة عامين.

المبادرة تهدف إلى تطوير الرعاية الصيدلية

وتابعت هيئة الدواء تهدف المبادرة إلى تطوير الرعاية الصيدلية في مصر لتشمل تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية؛ مما يضمن الحصول على دواء آمن وفعال للمرضى، حيث تقوم الهيئة مُمثلة في الإدارة العامة لليقظة الدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بمتابعة مستمرة للصيدليات المشاركة وذلك لرفع الكفاءة المهنية للصيدلي المصري.

تفاصيل مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية

وقالت الهيئة في بيان لها منذ قليل إنه تم فتح قنوات اتصال مع المشاركين للمتابعة الارشادية للمتدربين كتطبيق عملي للمبادرة مما يؤهلهم للانضمام إلى مجموعة" EPVC Community Club" ، والتي تضم الصيدليات الرائدة في تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية، ومن خلالها يتم عرض جانب من أنشطة بعض الصيدليات المشاركة في المبادرة التي تم تنفيذها بالفعل.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية نظمت برنامجاً تدريبيًا متقدمًا الأسبوع الماضي حول اليقظة الصيدلية، ويهدف البرنامج الذي استهدف شركات الأدوية، إلى توضيح المتطلبات والأنشطة المطلوبة والواجب توافرها قبل وبعد تسجيل المستحضرات الصيدلية و استيفاء كافة المتطلبات فيما يخص متابعة مأمونية المستحضرات، لضمان وصول دواء آمن وفعال للمريض المصري.

وأكدت هيئة الدواء أنه من المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.