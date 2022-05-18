رسالة من «هيئة الدواء» للمواطنين بشأن مستحضرات التجميل والعناية الشخصية

قالت هيئة الدواء المصرية، إن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها، وتابعت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها تستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: «معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد».

ونصحت هيئة الدواء بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والإنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية، مشددة على ضرورة المتابعة بشكل مستمر مع الطبيب المشرف على الحالة المرضية لتحديد كمية المضادات الحيوية والنوع والمدة الزمنية المستغرقة في اتباع المضادات الحيوية وتوقيت إيقافها.

ما هي حساسية الأدوية؟

واستعرضت هيئة الدواء أسباب حساسية الأدوية في تقريرها، وقالت إنه غالبا ما تحدث علامات وأعراض حساسية الأدوية في غضون ساعة من تناول الدواء، وعن أعراض حساسية الدواء، أكدت أنها يمكن أن تحدث ردود الفعل كالطفح الجلدي وقشعريرة والحمى والتورم وصفير بالصدر وعيون دامعة وسيلان في الأنف.

مستحضرات التجميل والعناية الشخصية

​وفي سياق متصل، جددت هيئة الدواء رسالتها الإيضاحية للمواطنين بشأن مستحضرات التجميل، وقالت إن مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، هي منتجات معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتتضمن الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.​

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة الإطلاع على موقع هيئة الدواء بشكل مستمر لمعرفة أنواع المستحضرات التى يتم تسجيلها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء المصرية.