عاجل.. وزير الصحة المغربي: حالات اشتباه «جدري القرود» سلبية

أفادت وسائل إعلام مغربية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وزير الصحة المغربي أعلن رسمياً أن نتائج اختبار الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بجدري القرود جاءت سلبية.

وكانت السلطات المغربية أعلنت أمس، وجود حالات اشتباه بمرض جدري القرود، وأنه جار إجراء تحاليل لهم للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

ويعد جدري القرود من الأمراض المتوطنة في أفريقيا، وتم رصد أول حالة إصابة به في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات.

وانتشرت حالة من الهلع في عدة دول حول العالم، بعد انتشار جدري القرود في عدة دول أوروبية وأفريقية، في الوقت الذي قالت فيه منظمة الصحة العالمية إن مرض جدري القرود غير قاتل.