نصائح هاني الناظر استعدادا لمواجهة موجة الحر المقبلة.. ابتداء من غد

تزامنا مع الموجة الحارة التي تنطلق ابتداء من غدٍ الأربعاء وتستمر على مدار 10 أيام، قدم الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح للتعامل مع الأجواء الحارة وبخاصة للسيدات والفتيات وأصحاب البشرة الحساسة الأكثر عرضة للإصابة بحمو النيل.

ارتداء ملابس قطنية بيضاء

وأضاف «الناظر» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اعتبارا من باكر الأربعاء متوقع أن ترتفع درجات الحرارة ولمدة عشرة أيام مع زيادة حدة تأثير أشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة لهذا أرجو من حضراتكم أثناء الخروج نهارا مراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون مع ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب أو شمسية».

وتابع: «يمكن للسيدات والبنات استخدام كريمات واقية من الشمس على أن تجدد كل ساعتين وعلينا الاستحمام مرتين يوميا بماء بارد وليس دافئ».

أطعمة مناسبة للأجواء الحارة

وتابع: «لا تنسوا الإكثار من شرب المياه وتناول السلاطة الخضراء وكذلك البطيخ والكنتالوب بدلا من الحلويات المُسكرة والحرص علي تناول الخيار وفي حالة الشعور بجفاف الجلد يمكن ترطيبه ليلا بالكريمات المرطبة أما من يعانون من حمو النيل خاصة الأطفال فيمكنهم دهان الجسم صباحا ومساء بغسول الكلامينا، الوقاية خير من العلاج».

وكان هاني الناظر قد وجه من قبل مجموعة من النصائح لمواجهة التقلبات الجوية، والوقاية من الأمراض، شملت غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا قبل تناول الطعام، وعدم تناول أي أطعمة أو مشروبات مكشوفة خارج المنزل، وعدم مشاركة الآخرين في نفس الأواني أو السندوتشات أو استعمال نفس أدوات المائدة التي يستخدمونها أثناء تناول الطعام، وكذلك الامتناع عن استخدام الأدوات الشخصية للآخرين مثل المناشف والفرش.

مع ضرورة الاحتفاظ دائما بعبوة مناديل ورقية داخل وخارج المنزل واستعمالها عند العطس أو الكحة أو غيرها، والتخلص منه بعد استعماله في صندوق القمامة، والتوقف تماما عن عادة بوس الأطفال والتمسك دائما بعدم مصافحة الآخرين باليدين والاكتفاء بالتحية والمجاملة بالكلمات التي تمتلئ بدفء المشاعر الطيبة.