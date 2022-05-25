أيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: «كل سنة وأنتي مفيش زيك»

تحتفل اليوم وفاء عامر بعيد ميلادها الـ54 فهي من مواليد 25 مايو 1968، وحرصت شقيقتها أيتن عامر على تهنئتها بعيد ميلادها، معبّرة عن حبها الشديد لها.

أيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد وفاء عامر

ونشرت أيتن عامر صورًا مجمعة لصورها مع وفاء عامر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «كل سنة وأنتي طيبة يا ست الكل ياللي مفيش منك».

أيتن عامر تتألق في مسلسل «مكتوب عليا»

وتألقت أيتن عامر في دراما رمضان 2022 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» الذي يقوم ببطولته كل من: أكرم حسني، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وإسماعيل فرغلي، وهلا رشدي، وحنان يوسف، وعمرو عبدالجليل، ومحمد طعيمة، محمود السيسي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

وفاء عامر تشارك في مسلسل راجعين يا هوى وجزيرة غمام

بينما ظهرت الفنانة وفاء عامر خلال السباق الرمضاني 2022 في أكثر من عمل فني منهم مسلسل «راجعين يا هوى» بطولة خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأنوشكا، وفاء عامر، وأحمد بدير وهنا شيحة، وإسلام جمال، وإسلام إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل مأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وتولى كتابة السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

كما شاركت أيضًا في مسلسل «جزيرة غمام» بطولة أحمد أمين، وطارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد جمعة، ورياض الخولي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.