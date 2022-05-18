وفاء عامر: خالد النبوي أصر على مشاركتي في مسلسل راجعين يا هوى

علقت الفنانة وفاء عامر على دورها بمسلسل «راجعين يا هوى»، مشيرة إلى أنها لا تستطيع رفض طلب الفنان الكبير خالد النبوي بالانضمام لأسرة مسلسل راجعين يا هوى قائلة: «لما يقول عاوز وفاء عامر قدامي ومصمم أقوم بالدور وحتى لو مش هتوافق لضيق الوقت خلوني أكلمها أنا».

وأوضحت وفاء عامر خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن إصرار خالد النبوي على مشاركتها في المسلسل نظرًا لاقتناعه بقدرتها على أداء الدور: «إصرار الفنان خالد النبوي يعبر عن رؤيته وأنه مقتنع تمام القناعة أني أقدر أقوم بالدور ده».

شكرًا للفنان خالد النبوي

ووجهت وفاء عامر الشكر للفنان خالد النبوي والمخرج محمد سلامة قائلة: «بشكره ومحمد سلامة دخل معايا في تفاصيل إخراجية كتيرة وكان معايا لحظة بلحظة وانطباعاته خلتني أبدع وهو شاب صاحب موهبة وإبداع بالإضافة لأني انجذبت لحكاية أسامة أنور عكاشة اللي عايشين على كتباته وستظل في وجداننا».

وكشفت وفاء عامر عن تفاصيل جديدة عن المسلسل قائلة: «محمد سليمان عبد الملك تعب معايا جداً وأنا زهقته في حياته، بالإضافة لابنة الأستاذ أسامة أنور عكاشة»، وأثنت على المخرج محمد سلامة، مؤكدة أن له فضل كبير ودور في إتمام ظهور شخصية يسرية بالشكل الذي ظهرت به قائلة: «ماعملتش أي حاجة دون موافقة المخرج»، معتبرة أنه كان الداعم الأول لـ يسرية حتى تظهر بهذا الشكل.