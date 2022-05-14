أغنية خطافة الرجالة لـ أيتن عامر تحقق 9 آلاف مشاهدة.. والجمهور: دمها خفيف

ردود فعل إيجابية حصدتها أغنية خطافة الرجالة للفنانة أيتن عامر بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، بالرغم أن الأغنية لم تحقق سوى 9 آلاف مشاهدة منذ طرحها في 12 مايو الجاري، إذ كشفت أيتن عامر في تصريحات لـ«الوطن» سعادتها بردود الفعل التي حققتها الأغنية في الساعات الأولى من طرحها.

أغنية خطافة الرجالة لـ أيتن عامر من كلمات أحمد علاء، وألحان أحمد مصطفى «نييس»، وتعتبر التجربة الغنائية الثالثة للفنانة المصرية هذا العام، إذ قدمت أول أعمالها بعنوان «بناقص» في يناير الماضي، وكانت من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، بينما طرحت ثاني أغانيها «كانت بتسهر» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» في مارس الماضي، وتعاونت خلالها مع الشاعرة الغنائية آية عاطف، والملحنة نورهان البغدادي، وذلك بخلاف مشاركة الفنان أكرم حسني في أغنية «ستو أنا»، التي حققت نجاح كبير، وجاءت ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا» في سباق الدراما الرمضانية 2022.

ردود فعل إيجابية تحصدها أغنية خطافة الرجالة لـ أيتن عامر

وتوالت تعليقات الجمهور على أغنية خطافة الرجالة لـ أيتن عامر عبر «يوتيوب»، فقالت إحدى المتابعات: «حبيت الأغنيه كثير بتخطف القلب»، بينما علقت أخرى: «حلوة الأغنية ودمها خفيف وصيفية»، وأضاف أحد المتابعين: «الأغنية هتعيش من كتر حلاوتها»، ومن جانبه قال الملحن نيس ضمن التعليقات: «مبسوط بـ رد فعلكم على الأغنية ومبسوط بالشغل مع فنانة جميلة زي أيتن عامر»، متابعا: «الأغنية دي كان ليها كواليس كتير مليانة أجواء مرحة وضحك تابعوها».

مسابقة أفكار تصوير كليب أغنية خطافة الرجالة لـ أيتن عامر

وتستعد أيتن عامر لتصوير أغنيتها الجديدة على طريقة الـ«فيديو كليب»، إذ طلبت من جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي طرح أفكار لتصوير الأغنية، وأن الفكرة التي ستعجبها ستضع اسم صاحبها في كليب الأغنية.