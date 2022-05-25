نادي بنها الرياضي يحيل واقعة التعدي بالضرب على أحد المدربين للتحقيق

وجه مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس النادي، اليوم الأربعاء، اعتذارا لأعضاء الجمعية العمومية، خلال بيان أصدره المجلس في أعقاب ما شهده النادي من واقعة مؤسفة أثارت استياء مجلس إدارة النادي بالكامل وجميع أعضاء الجمعية العمومية، حيث قام بعض من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي بالتعدي على الكابتن محمد عبد الهادي، مدرب اللياقة البدنية بالنادي، داخل ملاعب النادي مساء أمس، الأمر الذي وصل لتحرير محاضر بالشرطة ضد المعتدين وخضوع المدرب للعلاج بالمستشفى.

مشادة كلامية أشعلت الموقف

وأوضح «الكحيلي» في بيان نادي بنها، أن الأمر بدأ بمشادة كلامية بين عضو من الجمعية العمومية وبين مدرب النادي، بسبب قيام الأخير بتوجية اللوم لأحد الأطفال بسبب تصرفات حدثت منه أثناء التمرينات، مما تسبب في الاعتداء على المدرب وإصابته بإصابات تم نقله على إثرها للمستشفى وخضوعه للعلاج والتدخل الجراحي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي، أن البيان شدد على الرفض التام لهذه الواقعة المؤسفة التي حدثت بملعب النادي، والتي أصيب على إثرها الكابتن محمد عبد الهادي.

مجلس الإدارة يدعم المدرب

وأكد رئيس مجلس الإدارة والمجلس بأكلمه، دعمهم الكامل للمدرب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي وأعضاء الجمعية العمومية في هذه الواقعة مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه في أخذ كل ما يراه المجلس من قرارات إدارية تحفظ حقوقه، مضيفا «نعلن للجميع أننا لن نتهاون في حق أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية ولا في حق النادي».

تحويل الواقعة للنيابة العامة

وأوضح رئيس النادي أنه جرى تحويل الواقعة كاملة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ولحين انتهاء التحقيق، قرر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، وقف أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بالتعدي على المدرب ومنعهم نهائيا من دخول النادي لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة، وفي حالة إدانة أعضاء الجمعية العمومية من النيابة بشأن الواقعة، فسيتم رفع الأمر للجمعية العمومية لشطب المتسبب في الواقعة.