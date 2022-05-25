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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأوكراني في دافوس مستجدات الأزمة

كتب:

رؤى ممدوح
02:09 م | الأربعاء 25 مايو 2022
فيصل بن فرحان

فيصل بن فرحان

يبحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع نظيره الأوكراني في دافوس، مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

توفير ممر آمن لسفن الغذاء

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة لتوفير ممر إنساني للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا.

وقال «رودنكو» إن روسيا ستناقش إمكانية إجراء تبادل للأسرى مع أوكرانيا بمجرد إدانة السجناء الذين استسلموا، وقال مسؤولون روس وانفصاليون إن بعض الذين استسلموا يجب أن يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأضاف أنه من السابق لأوانه إقامة قاعدة عسكرية روسية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية بمنطقة خيرسون الأوكرانية.

 

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