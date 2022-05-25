«جونسون» يجدد اعتذاره للبريطانيين عن التجمعات خلال أزمة كورونا

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره للبريطانيين عن التجمعات التي حدثت خلال أزمة تفشي فيروس كورونا في مقر الحكومة البريطانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مطالبات بإقالة جونسون

وكان البرلمان البريطاني، عقد جلسة اليوم، لمناقشة التقرير الصادر عن حفلات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء جائحة كوفيد 19، وسط مطالبات من أعضاء المجلس بإقالة جونسون.

وفي وقت سابق، أكد مكتب مجلس الوزراء البريطاني، أنّ رئيس الحكومة بوريس جونسون، تسلم تقرير المحققة «سو جراي»، بشأن حفلات 10 داونينج ستريت وفضيحة بارتي جيت.

انتهاك رئيس الوزراء البريطاني للقوانين

وأعلنت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي، أنّها أنهت تحقيقها بشأن انتهاك رئيس الوزراء البريطاني للقوانين الخاصة بجائحة كوفيد، ومنها فرض قيود التباعد الاجتماعي وعدم إقامة الحفلات، لافتة إلى أنّها أصدرت 126 إخطارا بعقوبة ثابتة.