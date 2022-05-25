المصرف المتحد يستعرض مربع استراتيجية وآليات الاستثمار في تطوير المنظومة التعليمية

شارك المصرف المتحد، اليوم، في القمة السنوية الأولى للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان «البرامج الحكومية والمنصات الاستثمارية .. نظرة جديدة للاستثمار في التعليم»، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤلية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة في اتحاد بنوك مصر ونخبة من رجال الاقتصاد واساتذة التعليم وكوكبة من الاعلاميين.

كلمة مساعد العضو المنتدب بالمصرف المتحد خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر

وفي الجلسة الثانية تحدث محمد الصبان، مساعد العضو المنتدب المصرف المتحد، حول استراتيجية المصرف المتحد وآلياته الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتأهيل المنظومة التعليمية، بمشاركة إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«إي فاينانس»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، فيما أدرات الدكتورة سهر الدماضي الجلسة الحوارية.

«الصبان» يكشف استثمارات المصرف المتحد في دعم المنظومة التعليمية

من جانبه، أشار محمد الصبان، مساعد العضو المنتدب للبنك في كلمته، إلى أنَّ استثمارات المصرف المتحد التي ضخت في دعم ومساندة مسيرة التطوير والتأهيل لـ المنظومة التعليمية في مصر، تأتي إنطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق توجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية وتعظيم الاستثمارات فيها لتدعيمها فنيا وتقنيا.

وتابع، «سياسة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري تهدفان إلى تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم، وفقا لأحدث منظومة تعليمية عالمية، وقادر على المواجهة والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة».

أعرب محمد الصبان أن استراتيجية المصرف المتحد استندت علي اربع اضلع في مربع استثماري متكامل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية، وذلك بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية بجميع مراحلها وايضا منظومة التعليم الفني والتي تعد قاطرة التنمية الشاملة لمصر.